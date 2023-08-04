基隆市大武崙溪擋土牆出現龜裂，基隆市府要求台水盡快改善。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長謝國樑3日視察安樂區大武崙溪防颱準備時，當地里長反映大武崙棒球場計分台旁的河道擋土牆有土石脫落情況，市府要求台水公司應盡快處理。台水公司4日表示，已編列1000萬元進行改善工程，預計將於明年7月完成。

謝國樑3日視察時，安樂區外寮里長顏厚廣向他反映，指大武崙棒球場計分台旁的河道擋土牆，自2021年5、6月發現結構龜裂、土石脫落情況，雖已覆蓋防水帆布，降低雨水滲入及土石剝落。但當地居民擔心，若發生大規模風雨將可能因土石大規模坍崩至河道，造成河水堵塞，使鄰近地區淹水。

謝國樑表示，監察院也指出相關單位應盡快辦理改善，市府將在自來水公司召開董監事會議時，要求水公司盡快處理。

台灣自來水公司第一區管理處4日表示，該坍滑處為該公司轄管土地，為善盡土地管理人責任，已積極辦理後續修復事宜。

自發現以來，台水先聘請專家進行安全評估，採取緊急措施於坍塌處進行防水布鋪設，避免危害範圍擴大，再委託專業技師進行相關地質鑽探調查，依據土壤試驗分析提出永久可靠性作法，此部分已於今年4月完成調查報告。

台水公司說明，因涉及水土保持及邊坡穩定工程，公司於6月核定「新山水庫開放區域邊坡及大武崙溪護岸整修委託設計及監造服務」採購案，計畫投入1000餘萬元進行擋土工程、景觀復原工程、排水設施及安全監測等項目。若一切順利，將於明年7月完成。

台水一區處表示，感謝中央監察委員、基隆市府團隊及地方民代這段期間的關心與指導，公司已完成相關前置作業，且各項工程專業承攬廠商也順利完成招標，後續將依計畫積極趕辦，並於完工前持續加派人力進行現場監測及巡察作業，請民眾安心。