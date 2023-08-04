新竹1名被害人在網路上看見教導股市投資訊息，依指引從網路連結LINE到註冊詐騙假網址「聚祥投顧公司」，並有專人指導及提供盯盤、報股等服務，在助理言語慫恿下投入800多萬元，在友人提醒下驚覺遭詐後向警方報案，警方布網將假冒專員前來取款之少年車手繩之以法。

新竹市警察局第一分局指出，近期最常發生之「假投資」案件，詐欺集團於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」「高報酬、保證獲利」、「短期獲利」、「當沖技巧天天賺」、「XXX教你炒股票」、「免費領飆股心法line.me」等一頁式廣告，邀集學員加入 「LINE投資群組」或註冊APP網址。

警方指出，隨後會有犯嫌冒充專家幫被害人上課，佯稱可帶領操作股市或代為投資賺錢保證獲利，讓被害人卸下心防而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

本案在警民合作下，當場將偽冒專員前來面交之少年車手逮捕到案，移請少年法庭審理。

新竹市警察局第一分局呼籲民眾應提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，暑假期間正是青少年打工、求職旺季，詐騙集團亦滲透其中，看準學生社會經驗不足，透過各種方式與網路平台刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等求職廣告誘騙加入，往往淪為詐欺集團之人頭帳戶或同夥，提醒家長及青少年注意。