高市府環保局4日在高雄漢神巨蛋舉辦「2023高雄永續城市高峰論壇」，各界就城市淨零治理、產業智慧減碳、民眾生活轉型、碳權綠色經濟等關鍵議題相互討論，高雄市長陳其邁提及「台灣碳權交易所總公司」將設於高雄，並於7日正式揭牌，也希望更多減碳技術公司可以落腳高雄。

「綠色經濟 國際看齊」是此次論壇的主題之一，主題扣合近期「台灣碳權交易所」即將啟用，台灣將迎向碳稅、碳費與碳權等機制的碳有價時代，台灣證券交易所董事長林修銘表示，碳權交易所設立於高雄，說明碳交所未來將深化與高雄在地企業、單位的連結，期望建構減碳生態圈。

陳其邁指出，碳權交易所的成立也意味著台灣減碳將由市場驅動，進入另個時代，他常講說，「悲觀的人看到困難，樂觀的人看到機會」，例如大家看到垃圾，會想說怎麼都垃圾，也不知道怎麼清、怎麼掃，但是從回收業者的角度來看，會發現這些都是錢，而爐渣、各種廢棄物也是相同道理。

陳其邁表示，同樣的道理，碳對高雄的產業來講是挑戰也是機會，隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)今年10月實施，國內碳費也預計在明年開徵，產業淨零轉型成為最重要、最刻不容緩的議題，高雄為工業城市，工業生產總額占全市55％，排碳量更占全國20％，所以對高雄的產業來說，數位轉型、淨零轉型是高雄產業的生存之戰。

陳其邁進一步指出，他當然也希望有更多減碳技術的公司能夠落腳高雄，還有像SAP碳盤查、碳管理等制度、法規以及相關驗證制度也能夠落腳在高雄，相信在碳權經濟時代的來臨，也意味著誰能迎接挑戰、解決問題，誰就能夠搶得先機。

高市府環保局長張瑞琿表示，此次論壇從碳盤查的方式、產業智慧減碳技術、民眾綠生活導入，到最後碳權交易的制度，完全覆蓋達成淨零所需的各個面向，期望藉由此次論壇交流，加速城市、產業邁向淨零目標。