地方苦盼20年，「中部科學工業園區西南向聯外道路」4日通車了。（陳淑娥攝）

地方企盼20年的「中部科學工業園區西南向聯外道路」4日終於通車，台中市長盧秀燕主持典禮表示，這條路歷經5任縣市長，橫跨龍井、沙鹿，西屯3個行政區，造價高達21億元，今天通車了；未來民眾通勤上下班時間可免受塞車之苦，預期減省10分鐘車程，更可分散台灣大道龐大車流，紓解交通運輸與鄰近區域交通路網負荷。

「中部科學工業園區西南向聯外道路」今天舉行通車典禮，包括內政次長吳堂安、立委林靜儀、副議長顏莉敏、吳瓊華、林孟令、林昊佑、黃馨慧、楊大鋐、張家銨、曾威及前立委楊寬恒均共襄盛舉，現場來賓冠蓋雲集。

市長盧秀燕指出，中科西南向道路地方期盼超過20年，從中部科學工業園區台中園區設立開始，前台中縣府為配合台中園區運輸需求，2003年進行聯外道路規劃，歷經5屆縣市長，總經費超過21億元，其中市府自籌14億元，內政部營建署補助7億元，這條道路橫跨龍井、沙鹿及西屯3個行政區，今天終於通車了。

另外，針對「特5號道路延伸段（都會園路延伸至東大路新闢工程案）」，前立委顏寬恒上周與副議長顏莉敏也召集相關單位會勘，特5號延伸段將作為西屯路3段替代道路，讓中科車流疏導至中科西南向聯外道路，經費初估39億，市府仍須向中央提報計畫並爭取經費；顏寬恒承諾，未來若進入立法院，將優先爭取該道路經費。

建設局長陳大田表示，西南向聯外道路（西屯路4段）長度2074公尺，寬度40公尺，東起西屯路與都會園路道路之路口向西行，最後銜接台灣大道與特五號道路(中興路)，並考量台灣大道龐大車流，在交會處以陸橋跨越方式，降低對台灣大道之影響，讓市民以更便捷的方式移動，達到提升產業運輸效益，並帶動地方經濟繁榮。