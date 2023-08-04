和泰集團為進一步提供消費者更完整的移動服務，推出全新旅遊規劃APP「去趣」，為消費者在出發前、行程中、旅遊結束後，提供便利的旅遊規劃工具。「去趣」整合了多元的旅遊資訊，從景點、美食、購物、住宿等多個層面都有豐富影音內容，方便消費者探索每趟出遊的靈感，並透過先進的AI運算，自動推薦各景點最佳路順與交通路線。

而針對多人一起出遊的旅程，「去趣」也具備讓同行者線上共同編輯行程的功能，藉由拖拉移動等輕鬆的方式，讓美好旅程從行程規劃同步開始。而規劃好的行程可再透過內建客製化編輯功能匯出成旅遊小書，把每一趟旅遊的精采分享給親朋好友。

除了便利的旅遊規劃功能外，「去趣」也串聯了和泰集團的各項移動服務。消費者可以在行程規劃時預約iRent共享汽車和yoxi計程車服務，無需擔心交通不便的問題，輕鬆達成愉快出遊的所有安排。同時，也可透過和泰產險線上投保旅平險及HOTAI購旅遊館購買各項旅遊票券，滿足各項旅遊需求。

全球交通服務正走向MaaS (Mobility as a Service）的發展趨勢，和泰集團作為台灣領先的移動服務提供者，自iRent共享汽機車(150萬用戶)、yoxi計程車平台(85萬用戶)等創新移動服務推出後，再推出全新旅遊規劃APP「去趣」，持續致力於提供消費者更全方位的移動解決方案，並期望藉由與iRent及yoxi的服務串接，加速帶動「去趣」朝百萬用戶目標前進。

「去趣-罩你的旅遊，照你的玩！」無論是個人的自助旅行、兩人的幸福出遊、家庭的親子旅遊，還是與朋友的歡樂旅程，都能透過「去趣」輕鬆規劃高品質旅遊，不需再使用各種繁瑣的查找與規劃工具，讓旅遊規劃更加便捷高效，讓旅途更加的愉快難忘。