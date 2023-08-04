民眾黨總統參選人柯文哲近日接受多個節目專訪，大肆抨擊民進黨諸多問題及弊病。對此，一份網路投票針對民眾想法進行調查，想了解國人最希望徹查綠營哪方面，結果令人跌破眼鏡。

Youtube頻道《Bit King比特王出任務》今（4）日發起網路投票，截至中午12點40分，總計有超過3.1萬人參與，針對「你最期待柯文哲查蔡政府以下哪一項？」有23%民眾認為應該是「高端疫苗」、6%網友則是盼「查蔡英文論文門」、2%則是「查林秉樞金流」、另還有68%網友則是抱持「小孩子才做選擇！有問題的通通翻出來！支持阿北殺無赦！」的意見。

對於該投票，網友紛紛表示「恢復特偵組，全部有問題的都查一遍」、「請務必先查總統蔡英文，頭不過身就不過很自然的道理，打蛇先七吋」、「查全部，這不是柯的專利，是所有選上總統第一件事情重啓特偵，查蔡政府所有弊案！」、「一個都別放過，把辛苦錢拿回來用在對的地方」、「前瞻也是大坑，綠電也是大坑」、「全部查光光！我要看血流成河」、「高端真的要好好查，這有關人性命的事真的要好好查」。

不過也有民眾持不同意見，稱「讓事情回到正軌就好」、「現在最大的問題是民調顯示，塔綠班支持度還是最高」、「論文就算了，那個算是個人問題」、「查不出來的」。