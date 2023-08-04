南投仁愛鄉大雨不斷，今天上午緊急宣布停班停課。南投縣政府提供

南投縣政府今天上午7點多緊急宣布，仁愛鄉今天停止上班、上課，讓南投災情成為縣議會開議首日最受矚目焦點。對此南投縣長許淑華說，南投縣山區多、地勢遼闊，所以縣府授權信義鄉與仁愛鄉可對當地風雨狀況自行宣布停班停課，所以今天上午仁愛鄉在雨量達中央規定的颱風假標準時，就自行宣布停班停課。

中央氣象局雖解除卡努颱風海上颱風警報，但帶給中南部山區超強豪雨卻不容小覷。南投縣因為凌晨之後雨勢又強又猛，縣政府上午已將防災中心提升為2級開設，仁愛鄉也因雨量達颱風假標準，上午緊急宣布停班停課。

南投縣長許淑華今天出席縣議會臨時會，面對今天上午仁愛鄉緊急宣布停班停課指出，許淑華說，仁愛鄉公所公布今天停班停課後，她也立即跟鄉長取得聯繫，了解各工程廠商昨日都已經先進駐工程現場待命，對於路樹倒塌或土石崩落等災情，承包廠商目前已經進行搶修狀況，縣府會隨時跟鄉公所這邊保持聯繫，提供必要協助。

至於也是位處深山的信義鄉，許淑華也表示，信義山區今天雨勢大、水流湍急，信義鄉公所嚴陣以待，縣府也將與鄉公所保持聯繫，隨時提供必要的協助。

除了颱風災情備受矚目，許淑華說今天臨時會首日，南投縣議會議長何勝豐也特別針對南投縣身為觀光首都，要求縣府應該盡速行銷新景點，推動南投觀光。

另多名議員關切南投垃圾山問題，許淑華表示，目前縣府已經協調8縣市願意協助處理垃圾，等垃圾打包清運工程發包，相信多年來的南投垃圾山問題可以逐漸解決。