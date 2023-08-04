今(2023)年雙十節共有長達四天的連假，交通部民航局宣布，台金離島管制航線共規畫408架次班機，提供計43872個座位數，並將自8月7日(下周一)上午9時起開放訂位，提醒有出遊需求的旅客或返鄉民眾注意時間，手刀訂位。

今年雙十節假期自10月7日(周六)起至10月10日(周二)止，共有4天連假。民航局規畫，10月6日(周五)至10月11日(周三)為航空疏運期，共計6天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局指出，在各航線運能提供方面，其中金門航線將提供408架次航班，共計43872個座位數；該局並已要求各航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局表示，今年雙十節連假，於尖峰時段10月6日至10月8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至10月11日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局也提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。此外，也呼籲民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。