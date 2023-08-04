統一砸轉投資韓國熊津，目前持有熊津股權79.32％。熊津投資7.5億元成立物流中心，預計明年2月完工、3月啟用，其承載量熊津總經理李芷浩透露，統一集團董事長羅智先已經在為未來10年準備；同時熊津今年也砸3.2億元併購水廠。

李芷浩表示，物流中心分為兩期，總計有15000坪，第1期8000坪，第2期則規劃7000坪，而明年2月第1期就會完工。

物流中心和礦泉水水源地是很久之前就開始着手規劃項目，在現在看來非常需要，但也是未來業務擴張必備的項目。未來三年內，將考慮對主力產品茶飲生產進行Aseptic(無菌生產設備)的新投資。

海外的部分，熊津目前已經出口40多個國家，包含越南與台灣市場，而越南是熊津出口最大的國家，總出口的金額大約270億韓元，逾新台幣6億元。

目前對越南是以直接外銷為主，未來熊津也正在與統一研究，是否要合作越南設廠，直接供應越南所需。未來如何與統一更加深化合作，實踐羅智先常提到的亞洲大平台理念？在商品及銷售通路上如何互補？李芷浩表示，亞洲大平台是統一獨有的發展平台，自韓國與台灣，不僅涉及食品還涵蓋日常用品，努力挖掘各國優質且性價比較高的產品，將期商品深化與販售。