美國為了應對中國在印太地區快速軍事化，把目光投向一項武器改造計畫，其核心是一種80年代開發的先進能源「CL-20」，要透過調整遠程飛彈的燃料來增加前線射程，整體花費估計高達數十億美元。

根據路透社3日報導，2名美國國會助理、2名國防部官員匿名向路透社表示，他們正在研究一項改裝方案，透過使用更強大的推進劑，同時減輕彈頭重量，讓現有部分導彈和火箭的射程增長20%。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，考量到印太地區的距離和中國海軍的龐大規模，美國需要儲備更多遠程反艦飛彈作為應對。然而一直以來，五角大廈始終滿足於使用40年代的能源技術，忽略了先進能源所能帶來的射程和殺傷力。

蓋拉格所指的先進能源，名為「中國湖化合物」（China Lake Compound #20），簡稱CL-20。這是一種在80年代、由美國加州一座政府實驗室開發的化合物，是目前討論度最高的能源之一。2021年一份研究報告指出，使用CL-20作為推進燃料，並適度加以調整，可使火箭的射程延長20%。

此外，根據美國能量技術中心（Energetics Technology Center）論文，新的能源材料可使一顆重400磅的炸彈「具備相當於1000磅重炸彈的殺傷力」，而中國已經「以工業規模製造CL-20，並用於武器系統」。

報導指出，五角大廈已經將CL-20計畫法案送至國會進行審議。兩黨雖對嚇阻中國早已達成共識，目前仍須就具體撥款額度進行協商，待法案通過後，五角大廈就能展開部署。

根據法案內容，初步用於規劃、製造CL-20化合物需投入1300萬美元，後續進行彈藥更換則可能導致數十億美元支出。