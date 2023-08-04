俄羅斯國防部表示，烏克蘭海上無人機今天清晨攻擊俄國主要出口樞紐、鄰近黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的海軍基地，並遭俄軍軍艦擊落。

路透社報導，多名俄國網友在社群媒體上回報，今天清晨在諾沃羅西斯克附近聽到爆炸和槍響。這消息一旦獲得證實，將是烏克蘭首次攻擊俄國的主要商業港口。

據運營石油碼頭的「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium, CPC）指出，這次攻擊令諾沃羅西斯克港口暫停所有船隻活動，但港口設施並未受損，已停泊在港口的油輪仍持續進行石油裝載作業。

「裏海石油管線」是哈薩克原油的主要出口商。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯國防部的說法指出，俄軍防空部隊今天上午在克里米亞半島（Crimea）上空擊落10架烏克蘭無人機，並利用電子反制手段壓制另外3架無人機。

自俄國上個月拒絕展延讓烏克蘭得以透過黑海出口穀物的「黑海穀物協議」後，黑海和多個鄰近港口的衝突不斷升溫；俄軍出動多架無人機並發射多枚飛彈，攻擊烏克蘭在黑海或附近多處港口的設施和糧倉。

俄國也在報告中指出，護送民用船隻的俄軍軍艦遭到烏軍海上無人機攻擊。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120804