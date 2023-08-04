20歲江姓男子昨（3）日假冒檢警身分，去電給從事會計業柯姓婦人，誆稱帳戶遭監管。柯婦覺得有異，打電話報警，趁江與柯婦相約在新北市板橋面交提款卡時，埋伏警員一擁而上，逮捕江男，查扣大批證物，訊後依詐欺罪送辦。

警方指出，昨午12點，柯婦打電話報案，指稱接獲詐騙集團來電，以假檢警謊稱帳戶遭監管的方式，約定板橋區和平路一處旅館交付提款卡。下午4時．江男獨自前來旅館，立刻被埋伏警員上銬逮捕。

警方查扣手機、保密協定、財產證明申請書、暫時庭申請書、提款卡2張（內有14餘萬元及44餘萬）等證物，江男坦承不諱，全案依詐欺罪將江男移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局呼籲，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或 存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取證物 款項」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。