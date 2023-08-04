伊莉莎白班克斯在《鈔級布偶》表現優異。（Apple TV＋提供）

喜劇電影《鈔級布偶》呈現90年代一場現象級玩具狂潮背後的故事，聚焦在《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇所飾演的Ty公司創辦人泰華納；這個成功的男人與他背後重要的三個女人，包含《歌喉讚系列》伊莉莎白班克斯、金球獎電視類最佳女配《繼承之戰》莎拉史努克、《圍雞總動員》潔芮汀印蒂瑞薇思瓦納森，將帶領觀眾深入「全世界最賺錢的玩具公司」所創造的「豆豆娃」熱潮的興起和衰落。《Deadline》影評人盛讚這是一部「聰明、引人入勝並令人大開眼界的電影，每位角色的表現都出色精彩！」《Varity》指出《鈔級布偶》（The Beanie Bubble）不僅僅是一個關於玩具風潮的故事，將進一步探討美國夢、資本主義、民主、權力、體制問題以及職場性別歧視等議題。《鈔級布偶》於Apple TV＋現正熱播中。

《鈔級布偶》根據《豆豆娃泡沫：大眾妄想和可愛的黑暗面》一書真人真事改編，人稱「絨毛娃娃界的賈伯斯」的Ty公司創辦人泰華納，竟不把全美最大的實體零售通路沃爾瑪、最大的玩具零售商玩具反斗城放在眼裡，還曾拒絕與美泰爾和芭比的聯繫，甚至忽略大導演史蒂芬史匹柏辦公室的來電？《鈔級布偶》將呈現「史上最意想不到的成功故事」及其背後的黑暗面。而現實生活中的泰華納現年78歲，以「自戀」而聞名，並曾多次動手術以保青春外貌，為更貼近泰華納的「精髓」，查克葛里芬納奇表示：「我在這部電影中化的妝可能比我以前拍過的任何一部都多！」盡可能地真實呈現動過拉皮手術的模樣，為此需特殊化妝超過三小時，將在電影中「變臉」演出，效果非常搶眼。

《鈔級布偶》卡司眾星雲集卡司，集結《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇、《歌喉讚系列》伊莉莎白班克斯、金球獎電視類最佳女配角《繼承之戰》莎拉史努克、《圍雞總動員》潔芮汀印蒂瑞薇思瓦納森領銜主演，由曾獲艾美獎提名《週末夜現場》克莉絲汀戈爾與榮獲葛萊美獎最佳音樂錄影帶獎、樂團「OK Go」團長達米安庫拉許夫妻檔導演共同執導，攜手《神鬼獵人》、《速食遊戲》製作團隊以及《美麗境界》朗霍華（Ron Howard）監製。《鈔級布偶》於 Apple TV＋ 現正熱播中。