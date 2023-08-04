此次聯貸案之資金用途為償還金融機構借款以及充實中期營運周轉金，在金融同業踴躍參貸下，本聯合授信超額認購168%達新臺幣84億元，最終以新臺幣60億元結案，充分顯示金融同業對和運租車營運與獲利表現給予高度肯定。該聯合授信案同時為「永續指數連結」聯貸案，顯示銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任，並以實際行動支持和運租車永續成長。

和運租車為和泰車(2207)集團旗下一員，服務領域涵蓋企業長期租車、HAA勁拍中心、HOT保修/車商、abc好車網等中古車價值服務，和運租車不斷致力於建構完整的租賃服務體系，迄今已成為國內最具規模及完備服務的租賃公司，在租賃市場中長期占有領先地位。和泰汽車近年積極投入綠能業務，而和運租車亦全力發展電動車租賃服務，提供顧客用車新選擇，響應減碳政策，一同建構永續金融生態圈。和泰汽車已連續七年獲TCSA臺灣企業永續獎肯定，該次聯貸案順利籌組完成，將有助於和泰汽車集團擴大事業布局。