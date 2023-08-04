台北市士林區1家補習班今年3月時突然倒閉，許多家長繳費後發現無法上課，在網路留言示警，本月2日房東因颱風來襲上門查看，才發現60歲陳姓負責人陳屍在樓梯間，檢警到場勘驗後初步排除他殺，死亡時間超過2個月，現正進一步釐清死因中。

據指出，這家位在中正路的補習班，年初時無預警倒閉，許多家長、員工追討無門，在網路留言痛罵「老闆捲錢跑了！」、「老師一夜之間都被開除了，超扯」，補習班門口更被貼上討債欠條，負責人陳姓男子也就此失聯。

因該地址為半年繳1次房租，所以房東一直沒有聯繫陳，直到本月2日因有「卡努」颱風來襲，房東這才請人前往查看，意外在2、3樓樓梯間內，發現陳屍多時的陳男，且屍首已經分離。

警方到場勘驗後排除他殺，另透過身上證件初步確認死者身分，並根據屍體腐爛程度，推斷死亡時間已超過2個月，經聯繫後已通知家屬前來指認，進一步釐清事故發生原因。