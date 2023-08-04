王惠慧／竹市報導

竹塹中元城隍祭為新竹市最具代表性的宗教年度盛事，今年將於8月15日至30日盛大登場，舉辦「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」4大活動，4日舉辦宣傳記者會，由市長高虹安與藝人王彩樺、Q版神偶同台大跳保庇舞，為活動拉開序幕。

新竹都城隍廟已有275年歷史，見證新竹市的繁榮與發展，每年農曆7月均會遵循古禮，舉辦竹塹中元城隍祭，祈求國泰民安、風調雨順，為新竹市最具代表性的宗教年度盛事。4日宣傳記者會上，新竹市長高虹安與藝人王彩樺、Q版神偶跳保庇舞，新竹在地威靈武術隊藝陣也帶來精彩表演。

高虹安說，市府與都城隍廟合作舉辦的竹塹中元城隍祭，為竹市唯一的民俗類無形文化資產，市府也配合城隍祭期間辦理相關活動，盼藉此提升傳統宗教文化能見度與知名度，推廣並傳承珍貴的在地文化，同時也帶動新竹市觀光發展。

市府民政處指出，今年共有4大活動，8月15日當天福門大開；8月16日則是重頭戲夯枷解厄，現已開放現場、網路報名；8月28日查夜暗訪；8月30日遶境賑孤。此外，今年都城隍廟也特別於8月26日舉辦第1屆都城隍盃街舞大賽，邀請大家一同來都城隍廟欣賞充滿活力熱血的比賽。