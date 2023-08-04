寶成集團前副總羊曉東遭台中市議員林祈烽爆出涉性騷3名員工，羊曉東日前提告林祈烽並表示，寶成性平委員會已證實是無中生有。台中市勞工局指出，市府性別工作平等會認為寶成事後處理不妥，開罰30萬元。林祈烽4日表示，被害人將依最新修正通過的性平3法規定，再向台中市政府提出申訴。

林祈烽指出，在被害人向他陳情投訴前，有2位遭羊曉東性騷擾的員工，早在任職期間即向公司主管反映遭到職場性騷擾一事，但該主管卻僅回覆「不喜歡就保持距離」，讓被害人一直承受著遭主管性騷擾的巨大壓力，最後不得不選擇離開職場。

勞工局指出，經提請市府性別工作平等會審議，認定該公司未依法啟動調查程序、未以審慎態度正視該事件對申訴人及整體職場工作環境影響，也未依法積極採取立即有效的糾正及補救措施，依違反性別工作平等法，裁處30萬元罰鍰，且應公布其姓名或名稱、負責人姓名。

林祈烽表示，台中市政府的開罰證實寶成集團不願正視集團副總性騷擾下屬，且在事後處理、調查過程中又爭議，讓3名被害人一再受到傷害，羊曉東到北檢去告發他，企圖藉由法律訟訴來威嚇他，性騷擾案是事實，他將反控羊曉東誣告及誹謗。

林祈烽說，立法院已於7月底通過「性平3法」修正案，以往企業最高負責人若是性騷行為人時，無法期待內部申訴制度能有效運作，修法後可直接向地方主管機關申訴，調查屬實可裁罰行為人；若已向公司提出申訴後，不服雇主之調查或懲戒結果，也可向地方主管機關再申訴，經查屬實可要求行為人雇主採取必要處置。

林祈烽強調，寶成集團的性平會雖然否決了其中1名女員工的性騷擾案，但調查委員至少有3人以上認定羊曉東的性騷擾行為是成立的，被害人將依據新法直接向台中市政府申訴，由官方組成性平委員會再次進行調查。