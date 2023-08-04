法務部4日發布行政執行署一級主管人事異動，共有台北分署長葉自強7人調動，其中葉自強調升執行署副署長，葉自強成為行政執行署成立23年來第一位非檢察官兼任的副署長，也是首位由基層執行官升任的副署長。另台灣高檢署檢察官2名「三專生」黃立維、柯怡如調任新北、屏東分署長。

法務部表示，由於原行政執行署副署長吳義聰，因借調6年期滿，將歸建台中高分檢，因此進行一波高層主管異動。

葉自強從基層執行官做起，曾擔任板橋分署（現為新北分署）主任執行官、執行署主任祕書、高雄、台北分署長，其父親為前最高檢察署主任檢察官葉雪鵬。

行政執行署自2000年成立後，副署長都是為台灣高檢署檢察官借調擔任，因此葉自強成為行政執行署第一位非檢察官兼任的副署長，也是首位由基層執行官升任的副署長。

葉自強調升副署長後，遺缺將由新北分署長楊秀琴接任。

行政執行署7名高層主管異動名單如下：

一、行政執行署台北分署分署長葉自強調升行政執行署副署長。

二、行政執行署新北分署分署長楊秀琴調派行政執行署臺北分署分署長。

三、台灣高檢署輪調期滿調任台北地方檢察署檢察官黃立維調派行政執行署新北分署分署長。

四、行政執行署台南分署分署長吳祚延調派本部行政執行署臺中分署分署長。

五、行政執行署高雄分署分署長張雍制調派行政執行署台南分署分署長。

六、行政執行署屏東分署分署長楊碧瑛調派本部行政執行署高雄分署分署長。

七、台灣高檢署輪調期滿調任士林地方檢察署檢察官柯怡如調派行政執行署屏東分署分署長。