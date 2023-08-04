很多果粉都在等蘋果秋季發表會，正式推出iPhone 15系列新機，根據國外科技媒體9to5Mac報導，多位知情人士透露，電信業者已發布內部公告，要求員工不要在9月13日休假，因此推測蘋果可能在這天舉辦iPhone發表會。

蘋果向來在9月第2週舉辦iPhone發布會，去年的iPhone 14發布會是在9月7日周三舉行，今年9月13日也是周三，因此推測蘋果會在這天舉辦發布會。

如果蘋果在9月13日發布新款iPhone，預計9月15日星期五開始預購，9月22日上市開賣。去年的iPhone 14則從9月9日開始預購，9月16日正式發售。

目前尚不確定iPhone 15全系列是否同時開賣，去年iPhone 14 Plus上市時間就延後自10/7，過去iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max也發生延後開賣情形。