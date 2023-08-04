同樣是迎風面的新北市鼻頭漁港，內港也出現大批海漂垃圾，新北市漁業處、瑞芳區漁會與環保局合作，出動大型機具清理。（張志康攝）

颱風卡努雖然沒有直接登陸，但外圍環流帶來的大浪依然對基隆北海岸造成影響。4日一早，就有不少民眾發現，颱風迎風面的基隆大武崙沙灘上遍布大量的海廢垃圾，附近民眾也表示，這是近年來最嚴重的一次。另外，新北市瑞芳區鼻頭漁港內的海廢垃圾，也正積極清理中。

每逢大潮或颱風過境，當地民眾總會發現有海漂垃圾被打上岸，但這次卡努颱風雖然沒有登陸台灣，但其外圍環流的強勁風力將不少海漂垃圾打上岸邊，外木山沙灘又剛好位於迎風面，再加上當地是個海灣，正好把滿滿的海廢垃圾接個正著。

附近民眾表示，每次颱風後看到有海廢垃圾被打上岸並不稀奇，但這次打上岸邊垃圾的量，卻是多年未見的大量，讓平常充滿戲水人潮的大武崙沙灘，被各式海漂垃圾塞得滿滿。

細究海漂垃圾的內容，可以發現有保麗龍、寶特瓶、漁網、塑膠、漂流木等，來源也包括了台灣、大陸、日本等東亞國家。

基隆市環保局的清潔人員4日一早便出動多部清潔車及重機具進駐，清理沙灘上的海漂垃圾。清潔人員透露，除了大量的海漂垃圾外，比較麻煩的是還有先前的火山浮石，以目前海灘上垃圾的量來看，大武崙海灘還得封閉幾天清理，至於何時開放，將待清理狀況而定。

新北市瑞芳區鼻頭漁港港內3日也出現大批海漂垃圾，新北市漁業處協調瑞芳區漁會調度大型機具，並與新北環保局配合清理港內的垃圾。新北市漁業處表示，本次清理的海漂垃圾多屬民生垃圾，呼籲民眾平時到海邊遊玩務必將垃圾帶回家，共同維護美麗的海洋。