《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（3）日提到，民眾黨總統參選人柯文哲的民調在「KP Show」演唱會後跌了3%，柯文哲對此回應，稱不開演唱會搞不好掉更多。媒體人張禹宣則認為，真正的問題在於年輕人喜愛的是偶爾搞怪、唱歌走音、講話有爆點的政治人物，當柯過於認真排舞、練唱時，就徹底歪樓了。

吳子嘉昨在中天節目新聞《千里馬》透露總統大選最新內參民調數據，並提到柯文哲被演唱害到，導致民調下跌3%，其中30到39歲的支持度大滑。對此，柯文哲今回應表示，不開演唱會也可能掉3%，且不開演唱會可能掉更多。柯文哲隨後更表示，其實不需要回答記者的話，只是記者回去就會沒帶子剪。

對此，張禹宣今在臉書表示，此事的問題在於，年輕人真正喜愛的是一個偶爾搞怪，唱歌走音加上講話有爆點的「政治人物」，最重要的前提是建立在柯文哲精明、機智、講話辛辣，對比唱歌笨拙時的反差萌。

然而，當柯文哲完全把自己演成了一名藝人、歌手，如同「KP Show」認真排舞、練唱，甚至製造場面伴舞，一切都過於認真時，張禹宣直言此舉已「徹底歪樓」。張禹宣強調，觀眾、支持者要的是一個政治人物偶爾滑稽的唱歌，而非一個認真準備演唱會卻很難聽的「阿北」。