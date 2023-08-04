台中市目前有近9萬8000人沒有自來水可用，占比3.48％，居六都最高，民進黨市議員陳雅惠要求市府積極籌編預算，辦理自來水延管工程，有效解決自來水裝設問題，並鼓勵民眾接水意願，提升普及率。經發局則表示，會持續爭取經濟部水利署補助自來水延管經費。

陳雅惠指出，根據審計部台中市審計處提出審核報告，六都111年底自來水未供水人口情形，台中市沒有自來水可用人口，有9萬7935人，占比3.48％，居六都最高；其次為高雄市有8萬7646人，占比3.21％、桃園市有5萬8894人，占比2.58％、新北市有8萬3806人，占比2.10％、台南市1萬7678人，占比0.95％、台北市有4465人，占比0.18％。

台中市政府協助無自來水地區裝設自來水管線，自來水供水人口普及率由2018年度95.86％，逐年上升至2022年度96.52％，但仍有9萬7935人喝地下水，占比3.48％，居六都最高，陳雅惠說，地下水的水質沒保障，市民使用乾淨的水有這麼困難嗎？要求市府加速改善，保障居民用水安全。

經發局表示，對於目前地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府自2019年至2023年積極爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，獲核定總經費1億9100萬元；2023年爭取2件計1353萬6000元核定經費，辦理簡易自來水改善工程。

經發局指出，市府每年均自行編列600萬元經費，致力於簡易自來水系統的布建，以改善偏遠地區民生用水需求，盼在不同環境下生活的市民，都能在生活用水方面得到相應的照顧，未來也會持續爭取經濟部水利署補助自來水延管經費。