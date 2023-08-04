新北國王4日宣布，正式與林力仁正式完成續約，續披禁衛軍戰袍為新北市爭取榮耀，球團與林力仁商談合約的過程中達成共識，新賽季將以球員身份參與球隊行銷經營事務。

今年剛滿33歲的林力仁，畢業自南山高中、明道大學，2011年加入璞園建築籃球隊開始職業生涯；PLG首個賽季效力於新竹街口攻城獅，以經典名句「觀眾哪愛看」擁有高人氣關注；2021-22賽季接受新北國王的招募，成為成軍首季的球員之一，兩個賽季下來幫助禁衛軍晉級季後賽、挑戰總冠軍。

新北國王也在2022-23賽季透過官方頻道「禁衛軍的一天」系列單元，完整收錄林力仁如何堅持扮演好球員、Youtuber這般雙重角色，“越努力越幸運”成為全新的座右銘，也給所有球迷看見籃球員不一樣的可能性。

國王總經理毛加恩表示：「小力過去兩個賽季在球隊不論是訓練或比賽中都十分積極，球隊的各種活動也都融入其中，在休息室也發揮自身的領導能力，幫助年輕球員成長，不論在場上場下對球隊都有很正面的幫助；所以我們也很高興能和小力達成共識，在新北國王延續其生涯，也認為小力的價值不止在賽場上，期盼未來能有更長久的合作，所以接下來除了球員身份，小力也會正式開始參與球隊行銷、業務相關的經營事務，透過接觸各種不同領域，給球員未來職涯發展有全新的方向，相信對於整體籃球環境會是雙贏的結果。」