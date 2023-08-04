南韓演員李秉憲，出道多年憑著精湛演技，多次奪下影帝及視帝，近年更成功打進好萊塢市場，演藝事業攀向巔峰，如今結婚9年的老婆李珉廷，宣布懷上第二胎的好消息，對下周四（10日）即將迎來結婚10周年的夫妻倆，無疑是莫大的好消息，獲得粉絲滿滿祝福。

李秉憲2013年與演員李珉廷結婚，兩年後生下兒子俊厚，相當疼愛兒子的他，即便忙碌還是會抽空陪小孩，先前更被拍到帶著兒子去環球影城玩的照片，父子倆親密互動看的出來感情相當好，如今老婆李珉廷的肚皮事隔8年之久後，宣布懷上第二胎的好消息，夫妻倆所屬的BH娛樂也證實此喜訊，並發聲明表示：「李珉廷懷了第二胎，他們一直以來期待有第2個孩子很久了」，夫妻倆也表示相當期待新生命的到來。

李炳憲近來工作滿檔，除了為即將上映的災難片《烏托邦浩劫》勤跑行程做宣傳，亦將投入Netflix電視劇《魷魚遊戲2》，進行新一季的拍攝，已經看過腳本的他，透露劇情相當有趣，至於外界瘋傳有關第二季的相關內容，他強調目前沒有一項是對的。