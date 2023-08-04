民眾黨主席柯文哲批評，民進黨政府執政7年，除債務還本6700億，還累積歲計賸餘4474億，帳面看來績效優異，其實是透過特別預算作假帳出來的。對此，行政院副院長鄭文燦列出數據反駁，呼籲柯別為選舉以錯誤數據唱衰台灣。

鄭文燦今表示，柯文哲曾任台北市長，應該了解特別預算一樣納入公共債務法，事實上中央政府的長期負債，依法律規定，不能超過GDP的40.6，蔡英文總統執政7年來，負債比從33％降至27％，逐年降低中央政府的負債比。

鄭文燦說，若比較陳水扁、馬英九執政時代增加的債務，陳執政時期是1兆4千多億、馬則是1兆7千多億，蔡總統的時代事實上僅有4350億，且連4年都有歲計賸餘，累計還超過1兆元。

鄭文燦表示，台灣的經濟與財政表現，基本上是穩健良好的，且國家競爭力指標也在改善，目前所有國際性平機構，對台灣的主權評等，都是正向且不斷提升。

鄭文燦呼籲柯文哲，別為了選舉，用錯誤數據唱衰台灣，甚至讓台灣失去自信心，其實國家是走在正確道路上，大家雖容許有不同意見，但對正向的軌道不要自我否定。