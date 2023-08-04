苗栗縣公館鄉前鄉代周逢甲說明村民對電能儲存場的安全疑慮

苗栗縣公館鄉五谷村新建電能儲存場。（謝明俊攝）

電能儲存場旁的土地公廟遭積水慘淹成黃泥一片。（謝明俊攝）

台南市聚恆科技公司去年底在苗栗縣公館鄉五谷村五谷一路租下一處荒廢農地，興建電能儲存場，工程期間業者非常低調保密，並未主動對外說明興建工程內容，月前儲存場完工，村民得知用途後群情譁然，公館鄉前鄉代周逢甲與多名村民3日前往現場抗議，擔心儲存場有公安問題，公司指派林姓維運經理出面說明，村民們要求業者要舉辦正式說明會，一解民眾安全疑慮。

公館鄉五谷村是一個傳統的客庄農村，村內出現一個電能儲存場，引起村民的諸多猜疑，尤其是國際間及國內先後發生電能儲存場爆炸起火事件，更使得村民憂心忡忡。加上這個儲存場業者從租地開始到動工興建，完全低調保密，連緊鄰儲存場的住戶都完全搞不清楚對面的工地到底在搞什麼，村民們都相當純樸，也不太敢上前詢問，整個工程從動工到完成，村民都搞不清楚到底做什麼用途。

月前，電能儲存場完工，村民們透過側面了解才隱約得悉這個工程原來就是現在最夯的電能儲存場，但詢問施工人員，工人都不敢對外發言，引發村民愈多不滿，終於在3日爆發，村民找來前鄉代周逢甲到場協助溝通，業者得悉後才趕緊指派一名維運部林姓經理到場說明。

周逢甲及村民指出，目前的電能儲存場都曾有過爆炸等公安意外發生，單是韓國近一年內就發多起電場爆炸意外，國內也曾發生過2起，甚至是養豬場都發生豬隻被光電儲能設備電死意外，才讓村民們對電能儲存場的安全有相當大的疑慮。

周逢甲等指控，這處儲存場位在低漥低地，建置時並未做好排水設施，結果月前連續幾場大雨，附近雨水全部流到儲存場內，還造成旁邊的土地公廟淹成一片黃泥，如果未來出現大雨積水，淹進儲能場，儲能場電池接觸水分會不會發生爆炸起火？令人擔心，因此，村民們強烈要業者要主動對外召開說明會，來解除村民疑慮。