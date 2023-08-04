台汽大武站將走入歷史。（黃建賓提供／蔡旻妤台東傳真）

台汽大武站將走入歷史。（黃建賓提供／蔡旻妤台東傳真）

台汽大武站將走入歷史。（黃建賓提供／蔡旻妤台東傳真）

位於台東縣大武鄉的舊台汽客運車站建於1969年，台汽客運車站當年不僅負擔著南來北往旅客運輸重任，也是承載著許多人回憶的地方。大武鄉公所表示，建物迄今逾54年且有安全結構的疑慮，預計拆除重建。鄉長黃建賓說，在經過與大武鄉民的說明下，期盼居民們能夠支持。鄉親表示，雖然拆除有點可惜，不過無法使用也是事實。

台汽客運民營化後的國光客運公司在今年7月宣佈，枋寮往返大武路線也將在今年底停駛，這是國光客運在台東的最後一條路線，等同宣布全面退出台東路線。黃建賓說，自從南迴鐵路在民國80年開通後，搭乘客運的旅客驟減、台汽也陸續減班、廢站，大武站也於民國87年正式廢站、走入歷史。

黃建賓表示，為了活化已廢站20餘年的車站，大武鄉公所2021年提出「結構補強、補照及整修工程計畫」並獲得花東基金補助1800萬。然而，在執行初期便遭遇了數個難題，首先，為了符合現行建築法規，臨路面必須退縮4公尺、違建部分需拆除、及全棟需進行結構安全補強，補強經費至少約需900-1100萬間；再者，又因建物經檢測後，發現建物氯離子含量過高（海砂屋），加上已逾50多年的屋齡，整體結構安全堪慮。

因此，在建物結構安全疑慮、補強、部分拆除後的可使用空間不足、補強經費及日後維護費用龐大等諸多因素考量下，決定以重建方式執行，讓這地方有嶄新的面貌，但也設計各種復刻設施來延續大家的往日回憶。

黃建賓強調，南迴鐵路通車後，交通便利帶走了鄉內年輕人，人口流失，大武鄉的經濟也逐漸沒落、風華不再。台汽大武站代表著許多人、也包含我在內的青春回憶，但這個回憶正隨廢站時間推進而漸漸模糊，但是面對這個荒廢沈寂20餘年的建物，卻是無法忽視的課題。

拆除舊有建物也是經過專業評估後的艱難決定，歷史和回憶不會因為建物不在就被抹除，這次的計畫中，我們仍盡力保留了原有的維修機房，並將會在未來作為重現車站往日風華的嶄新空間，復刻板的金馬號、月台等也都正在規劃當中。希望能透過這次舊車站、新形象的空間營造，讓原有的回憶得以繼續被傳遞，也讓新的世代可以重新認識大武，同時更期盼能讓大武再次以舊車站為軸心發展，開創下一個大武50年新契機。