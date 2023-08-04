《超級無敵多隻小豬和大野狼》繪本讓故事有無限種發展可能(上誼提供)

《超級無敵多隻小豬和大野狼》繪本讓親子能從頭笑到尾(上誼提供)

慶祝父親節，繪本不缺席！由上誼文化出版的《超級無敵多隻小豬和大野狼》，利用大部分爸爸講故事缺乏耐心的特質，每次都敷衍地把「三隻小豬」的故事以一句「講完了」收尾，被孩子抱怨後，隨後每一頁都添加愈來愈多劇情，故事一發不可收拾神展開，完全戳中老爸們的笑點。

上誼文化表示，據英國研究，聽爸爸說故事更容易激發孩子的想像力和創造力，提升詞彙和語言力。但信誼基金會2020年「新世代爸爸育兒參與度」調查中卻發現，爸爸和孩子常做的親子活動，說故事只排第五名。

事實上，從多年前網路爆紅的「敷衍爸30秒說完一本書」影片中窺見，爸爸其實有「不按牌理出牌」的另類說故事魅力，只是缺乏一本可以獲得爸爸共鳴的圖畫書。

上誼文化總編輯劉維中表示，大部分的爸爸講故事缺乏耐心，這個特質在《超級無敵多隻小豬和大野狼》這本繪本中卻帶來意想不到的笑果。該書由義大利繪本作家大衛‧卡利（Davide Cali）創作，將耳熟能詳的童話故事《三隻小豬》砍掉重編，內容總以傳統三隻小豬的簡短句子開頭，然後同一句話「講完了」做結尾，就像是敷衍地給孩子讀一個非常不滿意的故事一樣，孩子要求「怎麼那麼短？再多講一點嘛！」隨後每一頁添加愈來愈多劇情。

劉維中說，曾有爸爸受訪表示：「不管講幾隻豬，都可以是一句話『講完了』結束，再看看孩子訝異的神情，超好笑！」該書也被美國《紐約時報》書評形容為非常幽默、像天方夜譚一樣的書，出版後即入選2022年度Bookshop.org最令人驚嘆的另類書籍名單及Imagination Soup最佳圖畫書籍名單。