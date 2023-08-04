THE SHOT 👑@DianaTaurasi forever etches her name in #WNBA History as the first player to 10K career points!#MoreThanGame pic.twitter.com/AVByekTwaV — WNBA (@WNBA) August 4, 2023

鳳凰城水星坐鎮主場，交手客隊亞特蘭大美夢，水星41歲老將桃樂西（Diana Taurasi）全場21投12中，不但狂轟本季新高42分，更成為WNBA史上首位拿下1萬分的球星。

WNBA總裁恩捷柏特（Cathy Engelbert）發表聲明，慶賀桃樂西創造女籃歷史，「我謹代表WNBA和全世界的籃球迷，由衷祝賀桃樂西寫下1萬分的里程碑，她將繼續譜寫新篇章，讓職業生涯更加輝煌。桃樂西的成就證明了她的球技、毅力和堅忍不拔的拚戰精神，她關鍵時刻的表現和籃球智商深深吸引了球迷。我們很榮幸能見證這歷史時刻。」

桃樂西的職業生涯從一而終，19年的光陰全奉獻給水星，此戰對陣美夢，在第3節剩下8分23秒，桃樂西在對手包夾之下，接獲摩莉亞傑佛生（Moriah Jefferson）的助攻後命中三分球，達成首位跨過生涯1萬分門檻的WNBA球星，球賽也立即喊停，水星球員紛紛圍繞桃樂西又叫又跳，慶祝老大姐完成不得了的成就。

2004年進入聯盟，桃樂西便以強大的進攻火力著稱，生涯共7個賽季場均得分超過20大關，5度拿下得分王以及1座年度MVP，桃樂西早在2017年球季，生涯總得分就已經超越已退役的蒂娜湯普生（Tina Thompson）坐上歷史得分王，領先多達2536分，現役只有迪旺娜邦納（DeWanna Bonner，6680分）、坎迪斯帕克（Candace Parker，6574分）能夠排進歷史得分榜前10。