農業信貸銀行同時宣布，已經同意收購比利時財富管理公司Degroof Petercam的多數股權。此舉將讓農業信貸的Indosuez部門業務量增一倍。

第二季淨利為年增25%，至20.4億歐元，表現優於公司編製的分析師預期13.9億歐元。

4~6月銷售年增19%，為66.8億歐元，也優於預期的59億歐元。

風險成本(為壞帳而提列的準備)增加一倍，達到5.34億歐元，主要原因在於「一個重大市場案件」，以及零售銀行和消費信貸部門的風險上升。

該行第二季的獲利和銷售都創歷史新高，主要是受到保險業務和特別金融部門(SFS)良好業績的推動。SFS部門從事消費金融活動，其與Stellantis的合資公司專門從事汽車租賃業務，業績在第二季明顯上升。

農業信貸負責人Xavier Musca說，該行計畫擁有Degroof Petercam公司80%的股份。根據收購計畫，Cigrang家族將保留2成股份。Degroof Petercam管理著350億歐元資產，擁有約3萬名客戶。

該行還說，主要投資人SAS Rue La Boetie將再投資農業信貸10億歐元，現有的60.2%的持股比例還會再增加。