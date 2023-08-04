民進黨將提不分區立委名單，近來傳出將同時考量角逐立法院長的人選，行政院副院長鄭文燦、民進黨團總召柯建銘都被點名為可能人選。對此，鄭文燦表示，選舉安排由政黨處理，相信會有最好名單。

針對下階段是否可能列不分區名單爭取立法院長？鄭文燦今日回應，他的責任就是全力協助內閣，協助行政院長陳建仁，把執政工作做好，選舉的安排就由政黨來處理，他相信民進黨會很有智慧，排出最好的名單。