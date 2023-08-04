本週ATP網球共有三項賽事同時進行，分別是奧地利的基茨比厄爾公開賽(Kitzbuhel Open)、墨西哥的洛斯卡沃斯公開賽(Los Cabos Open)以及位於美國的華盛頓公開賽(Citi Open)，基茨比厄爾和洛斯卡沃斯公開賽同屬於250積分級別，而華盛頓公開賽的層級比較高是500積分，參賽的選手相對人數更多，實力也更強。

本屆華盛頓公開賽最有奪冠希望的三名選手分別是目前世界排名第9的弗里茨(Taylor Fritz)、排名第10的蒂亞弗(Frances Tiafoe)以及第12的奧格阿利亞西米(Felix Auger-Aliassime)，其中弗里茨和蒂亞弗兩人都是美國的地主選手，奧格阿利亞西米則是來自於加拿大，要知道華盛頓公開賽舉辦至今共54屆，有高達19屆是由美國地主選手奪冠，可見美國本土球員在華盛頓公開賽具有一定的優勢。

三位選手近況方面，蒂亞弗雖然擅長硬地，但今年尚未在硬地球場開張，反倒是分別在紅土(休士頓公開賽)和草地(斯圖加特公開賽)場地各拿一冠。奧格阿利亞西米去年狂掃4座冠軍而且都是硬地球場，可惜的是今年飽受左膝傷勢困擾目前一冠未得。弗里茨狀態是三人之中最火熱的，今年他拿下兩項硬地球場的冠軍，分別是年初的德拉海灘公開賽(Delray Beach Open)以及上週剛結束的亞特蘭大公開賽(Atlanta Open)，這兩項賽事跟華盛頓公開賽高度相關，除了同屬硬地場地以外，也都是在美國進行的比賽，看好弗里茨本週再次把冠軍留在家鄉。