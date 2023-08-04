苗栗縣長鍾東錦3日客串成新郎祝賀後龍鎮秀水社區關懷據點啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦3日參加後龍鎮秀水社區關懷據點啟用，學做九層粄。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦3日參加後龍鎮秀水社區關懷據點啟用，期望年底能發放敬老金3千元。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦3日參加後龍鎮秀水社區關懷據點啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動社區成立關懷據點，全縣第207個關懷據點，位在後龍鎮秀水社區，4日舉行啟用典禮，苗栗縣長鍾東錦特別配合社區長輩客串成新郎，以娶媳婦的歡樂心情來祝賀新據點啟用，鍾東錦並且當場請社會處長楊文志，幫社區長輩更換新的音響設備，供長輩們能盡情歡唱卡拉OK，鍾東錦並請在場的議長李文斌全力協助，期望在今年底前能發放每名長輩3千元的敬老金。

秀水社區鄰近海邊，在地有農地的村民多半以栽種香瓜及西瓜維生，社區相當老舊，有近百名的長輩平日都待在家裡，頂多到附近廟口圍坐閒聊，看到周邊水尾社區及溪洲社區都設有社區關懷據點，提供長輩一周5天的共餐服務，還有許多手作等活動，羡煞社區長輩。

苗栗縣在前縣長徐耀昌任內全力推動設置社區關懷據點，到徐耀昌卸任為至，成立超過200個據點，現任縣長鍾東錦上任接續推動這項好政策，秀水社區關懷據點因而成為全縣第207個據點。

鍾東錦3日與縣議長李文斌、後龍鎮謝清輝、縣議長鄭秋風、林寶珠等人參加關懷據點啟用典禮，秀水里長趙守雄帶著社區長輩們足足練習了整個星期，編排了秀蘭小姐要出嫁的劇碼，來為社區關懷據點的成立，獻上最大祝賀。趙守雄說，這個關懷據點是所有社區人士囑目的重心，在所有里民出錢出力下，才購置完成據點所需物品，社區長輩的用心，令人感佩。

苗栗縣長鍾東錦配合長輩們的演出，客串扮成新郎，以迎娶媳婦的歡樂心情來祝賀關懷據點啟用。鍾東錦見到社區活動中心的音響破舊，當場請社會處長楊文志要替社區更換全新的音響，好讓長輩可以開懷暢唱，鍾東錦並當場請李文斌全力支持，期望在今年底前能夠發放長輩每人3千元的敬老金。