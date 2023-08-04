知名YouTuber老高與小茉 Mr & Mrs Gao近日陷入「抄能力」風波，被另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」爆料其影片涉嫌抄襲日本YouTuber，引發熱議，連小茉的年齡都被討論。老高與小茉的YouTube頻道訂閱數585萬，累計17億觀看數，光靠頻道就收入破億，相當厲害。

藍泉媽媽拍片踢爆老高與小茉有不少影片涉嫌抄襲，其中今年6月27日一支名為「有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」的影片，跟日本YouTuber 出的「100年未解決，海裡的昆蟲一隻都沒有的理由」重疊性高，連內容、結構甚至口白都很像，痛批：「老高與小茉，該從盜搶知識產權得來的皇位上，下來了。」

老高與小茉，重大抄襲事件完整揭露！從這篇起，我們進入老高抄襲影片獲利的黑暗大門，老高影響youtube世界的X能力是什麽？而這絕不是老高400多期抄袭的最後一篇 | 媽媽不同意|全篇拆穿|藍泉媽媽

消息傳開後，PTT、Dcard、Facebook以及各大論壇都有眾多人討論，名嘴黃揚明、網紅陳沂也發文關注此事。YouTuber「Owen蔗糖男」昨上傳一支影片介紹老高和小茉，其中提到頻道收入，保守估計老高的年收3億台幣，每支影片平均都能賺200萬台幣，以總觀看17億來算，頻道光是廣告分成就進帳4億台幣，因此老高幾乎可不用接業配。

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另一位YouTuber「郭煒」去年也分析老高的月收，以YouTube每1千次觀看，大約有2美元收入，換算下來，老高當時10億次點閱數至少撈了200萬美元、約新台幣6300萬元，如今老高總觀看已17億，保守估計光靠頻道已賺340萬美元（約台幣1億），還不包含其餘收入。

老高與小茉稍早回應涉嫌抄襲的風波，表示：「確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。」他特地強調「任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創。」