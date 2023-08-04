都達部落4鄰附近的山溝遭土石流堵住，造成土石流衝進部落住家庭院，來不及移動的車輛車則遭土石流波及。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

都達部落4鄰附近的山溝遭土石流堵住，造成土石流衝上投85線道路上，住戶也跟著遭殃。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

都達部落土石流波及車輛，滾滾黃泥沖刷居民提心吊膽。

南投縣仁愛鄉都達部落位於廬山溫泉以北約7公里處、海拔約1200公尺，因部落上方一塊山坡地不敵豪雨大崩塌，接著雨水、土石沿著聚落道路往下沖刷，造成1鄰、2鄰的住戶受災，住戶擔心土石流衝進住家，冒雨在住家門口堆置沙包避免受害，住戶說：「大家整天提心吊膽，希望雨趕快停。」

另外都達部落4鄰附近的山溝遭土石流堵住，造成土石流衝往投85線道路上，停在路邊的車輛都受害，土石流甚至衝進部落住家庭院，住戶嚇得將車輛移往高處，而靠近路邊的鐵欄杆已遭土石流沖毀，停在欄杆附近來不及移動的車輛車則遭土石流波及。仁愛鄉公所已請都達部落居民駕駛怪手協助將土石流改道，避免土石流若持續沖刷恐沖毀民宅。

仁愛鄉公所指出，卡努颱風外圍環流加上西南氣流增強影響，中央氣象局發布仁愛山區因旺盛對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，山區易發生坍方、落石、土石流，已經派遣機具和人員前往各部落，呼籲民眾若沒有必要就暫時不要上山，以策安全。