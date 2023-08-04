中美晶今年上半年財報結果:累計合併營收為412.21億元，年增5.6%；營業毛利145.65億元，年減7.4%；營業淨利108.87億元，年減16.3%；稅後淨利94.42億元，年增76.5%；歸屬於母公司的稅後淨利為49.02億元，年增58.8%；EPS 8.36元。營業毛利率35.3%，年減5.0%；營業淨利率26.4%，年減6.9%，稅後淨利率22.9%，年增9.2%。子公司環球晶圓上半年合併營收365.12億元，年增7.9%；營業毛利142.95億元，營業毛利率39.2%；營業淨利113.12億元，營業淨利率31.0%，稅後淨利97.89億元，稅後淨利率26.8%，EPS 22.49元。

中美矽晶不僅2023年第二季合併營收創下歷史同期新高！上半年合併營收、稅後淨利及EPS亦超越過去同期表現！環球晶圓2023年第二季與上半年合併營收雙雙創下同期新高，更締造連續6個半年度營收成長佳績，2023上半年稅後淨利率、稅後每股盈餘達到史上第二高！

此外，客戶看好半導體長期需求，環球晶圓深受客戶信賴，今年上半年也持續簽訂新的長約(LTA)，以及收到客戶新的預付款，截至六月底的預收貨款餘額達新台幣383.29億元，創歷史第三高! 由於價格合宜和國家安全問題，與潔淨能源技術的相關投資額大幅超過石化燃料。太陽能憑藉其成本優勢和成熟技術，讓太陽能領先其他發電技術，並進一步引領全球能源轉型。太陽能在全球主要市場皆持續擴張，在能源危機的最前線的歐洲更是顯著。德國致力於履行政府承諾，太陽能新增裝置容量在2026年前的年目標值為22GW，在歐洲太陽能市場名列第一。中美矽晶德國子公司Aleo Solar GmbH 是太陽能模組專業製造商，以其有利位置建構競爭優勢，可有效掌握德國不斷增長的太陽能需求。

台灣政府2050年淨零排放路徑奠基於三大戰略：打造零碳能源系統、提升能源系統韌性和開創綠色成長。中美矽晶營運戰略與台灣淨零排放目標一致–發展高效產品和電廠布建潔淨能源系統、透過轉投資跨足儲能和微電網以擴充電網基礎設施、同時成立綠電銷售子公司以活化綠電交易，藉以提供整合性綠能方案。中美矽晶得以在政府層級的政策推動下、系統性拓展事業版圖，為更光明的未來提供永續動力。