正在澳洲和紐西蘭進行的2023女子世界盃足球賽，小組賽已經全部結束，其中出現了不少冷門賽果，最終踢進16強的隊伍也讓不少專家跌破眼鏡。

A組挪威首戰不敵紐西蘭，但靠著最後一輪6：0大勝菲律賓，以較佳的得失球差壓倒紐西蘭搶下次名，與1勝2和的瑞士攜手晉級。A組16強的對手來自C組，日本以3戰全勝未失1球的強勢首名出線，最後一輪更是以4：0大勝西班牙，雖然有懷疑論者認為早已晉級的西班牙是為了16強避開意外落居A組次名的挪威，但日本的超高效率反擊和絕佳的把握得分能力，絕對值得亞洲國家學習。16強看好日本能闖過挪威這關，推薦不讓分日本勝；西班牙和瑞士則可能要踢進延長賽甚至PK分勝負，推薦和局。

B組澳洲保住地主顏面，最後一輪也以4：0大勝加拿大，並將這支奧運女足金牌得主送回家。B組較令人意外的是奈及利亞，3：2擊敗澳洲，踢平加拿大和愛爾蘭，以1勝2和拿到小組次名。B組16強的對手是D組，新科歐洲冠軍英格蘭雖然有幾名主力因傷缺陣，但仍以3戰全勝昂首晉級，包括最後一輪6：1終結中國的16強美夢。丹麥2勝1和次名晉級，但表現並不算突出。16強澳洲對丹麥，丹麥防守不錯但攻力平平，預料會是一場低比分的賽事，推薦大小(2.5球)小；英格蘭對奈及利亞應可順利過關，推薦讓分(英格蘭-1)勝。

E組荷蘭與美國出線在預期之中，但美國落居次名則始料未及，美國除了首輪3：0擊敗越南外，對荷蘭與葡萄牙都踢平，對荷蘭之戰甚至有可能輸球，這支4屆冠軍兼二連霸的女足強權，表現稍嫌低迷。E組16強對手是G組，瑞典是本屆第3支全勝隊伍，面對南非、義大利和阿根廷都至少進2球。次名晉級的南非則讓人驚艷，首戰對瑞典小輸1：2，對阿根廷2：0領先最終被逼和，對義大利則是0：1落後反勝3：2。不過南非16強面對上屆亞軍荷蘭，恐怕很難再有突破，推薦不讓分荷蘭勝。美國與瑞典之戰是16強最難預測，瑞典在小組賽的對手沒有給她們太大威脅，但荷蘭是前歐洲冠軍又是上屆亞軍，美國不勝也非意外。估計美國對瑞典之戰會是低比分賽事，推薦大小(2.5球)小。

F組最讓人意外的是巴西出局，法國2勝1和首名出線，但牙買加3輪比賽只進1球沒有失球，就以1勝2和取得次名晉級，法國和巴西都未能攻破牙買加的大門確實讓人驚訝。巴西名將瑪塔(Marta)6度參加世界盃，是首次未能晉級淘汰賽。F組16強對手是H組，同樣出現驚人結果，2屆世界盃冠軍和8屆歐洲冠軍的德國女足，首輪6：0大勝摩洛哥後氣勢如虹，卻在第2輪被哥倫比亞補時絕殺，最後一輪只要戰勝南韓仍然可以取得16強門票，結果只能以1：1握手言和。H組首名由2勝1敗的哥倫比亞取得，摩洛哥先苦後甘，連續兩場1：0擊敗南韓和哥倫比亞，以小組次名搭上16強末班車。法國與摩洛哥的16強對戰，讓人聯想起去年男子世界盃準決賽的相同組合，摩洛哥女足有沒有機會替男足復仇？兩隊實力基本上有不小差距，預測法國女足可望順利晉級，推薦讓分(法國-1)勝。牙買加防守至上，哥倫比亞也非進攻強隊，故推薦大小(2.5球)小。