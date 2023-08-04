江熊一楓以車隊掃街拉票。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

顏宏霖在路口向民眾拉票。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣北斗鎮長李玄在因涉及圖利案，今年5月間入監服刑，北斗鎮鎮長缺額補選明天投票，這次共有5名侯選人，他們都在今天以站路口及車隊掃街等方式，把握選前最後衝刺的時間拉票。檢警指出，查察賄選的行動持續進行，呼籲各候選人乾淨選舉。

第19屆北斗鎮鎮長缺額補選共有前鎮長洪參民（司法正義黨）、前議員江熊一楓（民進黨）、前鎮長楊麗香（無黨、李玄在妻子）、顏宏霖（無黨）及林政興（無黨）等5人參選，他們都在今天以站路口、車隊掃街等方式衝刺拉票，其中江、楊、顏等3人還都將舉辦選前之夜。

雖僅是鄉鎮級首長的補選，但這次的北斗鎮長補選受到的關注度不小，包括參選總統的副總統、民進黨主席賴清德，以及民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘人等政治天王都到北斗鎮，並站台力挺及推薦各自支持的候選人。各候選人間也攻勢不斷，還有人斬雞頭宣誓乾淨選舉，小鎮選舉，熱鬧滾滾。

彰化地檢署檢察長張曉雯針對北斗鎮長補選早已成立查賄制暴專案小組，並與彰化縣警局局張國雄帶領警方全力投入查賄及反賄工作，強調持續到最後倒數時刻。

為預防突發狀況，檢警於選前之夜及投開票當日規畫調集鄰近分局近百名警力進駐北斗警分局，嚴查速辦任何不理性行為及違法抗爭活動。檢警呼籲不法之徒切勿以身試法，以維持和諧的選舉環境。

北斗鎮長缺額補選投票將在明天上午8點至下午4點間，於鎮內15個票所進行，開票工作順利的話，預計可在下午5點至6點間完成開票。