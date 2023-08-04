美國空軍研究實驗室（AFRL）2日宣布，人工智慧軟體成功駕駛了XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。

據《防務新聞》（Defense News）3日報導，實驗室7月25日在佛羅里達州艾格林測試訓練場（Eglin Test and Training Complex）和測試單位進行了3小時的出擊任務。

美國空軍「人工智慧測試與作戰」（AI Test and Operations）負責人漢密爾頓（Tucker "Cinco" Hamilton）說，這正式實現了開發人工智慧和機器學習的代理能力，以執行能立即轉交「協同戰鬥航空器系統」（CCA）專案的現代空對空和空對地技術。 而當初會設計CCA專案，就是為了要打造能和載人戰機協同作戰的無人戰機。

事實上，實驗室的自主空戰行動（Autonomous Air Combat Operations, AACO）團隊為相關戰術創建了演算法，讓X-62 VISTA實驗機和XQ-58A搭檔，加上地面測試，花費了數以百萬計小時模擬才成熟。

另一方面，實驗室指揮官凱恩（Scott Cain）說，人工智慧將成為未來戰爭，還有了解必要戰況及決策速度的關鍵要素。他並強調，人空智慧、自主作戰和人機協同等都以空前的速度進化，無論是政府，學界和工業夥伴都需要與時俱進。