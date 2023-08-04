帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日於高雄港外海傾斜沉沒，500噸油料雖經封堵仍外洩，油汙一度向南綿延2平方公里。後經海巡署、內政部等單位共同努力，天使輪除污、堵漏工作已得到有效控制。海委會昨（3）日晚已向該船負責人開出3張共計190萬的罰單。

海委會主席管碧玲指出，今起海面油污已大量減少，雖然Sentinel-1雷達衛星監測(第十一次)天使輪沉船海域，於沉船南方發現疑似油污，面積約0.13平方公里。

管碧玲進一步表示，經海巡署派出4艇31人、屏東艦共計29人，均未在高雄港區沿岸及小琉球發現油污跡象；另，轄內各岸巡隊78車119員，也回報稱未發現油污。管碧玲也說，油污大量減少，是潛水工程人員辛苦堵漏的結果。

有關天使輪一案，高雄地檢署本月（2）日證實，雄檢已簽分「他字案」，正蒐集相關事證送鑑定查明原因。另，該船外籍船長及船員多人已被海委會、航港局等單位依《海洋汙染防治法》、《船舶法》遭到限制出境，檢方近日將傳喚船長及船員訊問，盡速釐清案件疑點。