上週颱風剛遠離，就發現有民眾到溪床海邊撿拾大型漂流木，當場被查獲。（農業部林業及自然環保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

漂流木不可亂撿，上週杜蘇芮颱風為花蓮帶來2天豪大雨，有林木倒伏被沖刷至河床形成漂流木，有民眾擅自撿拾，被查獲送辦。經清點、辨識漂流木種後，縣府農業處公告，即日起開放居住或設籍花蓮的居民在指定區域撿拾，若撿有註記的漂流木，須主動通報，避免觸法。

花蓮縣府公告，即日起開放縣內漂流木撿拾，區域包含和平溪以南至和仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界海灘、縣管河川及石梯漁港等處。

縣府指出，撿拾漂流木時不可裁切，若撿到國有、公有、私有註記的漂流木，需通報農業部林業及自然環保署花蓮分署或花蓮縣府保管。

農業部林業及自然環保署花蓮分署轄下新城、南華、萬榮、玉里工作站已設置檢查站，若撿拾漂流木僅自用，可直接攜回不用登記；若有營利販售需求，需依循台灣林業品生產追溯管理作業規範，申請登錄台灣林產品生產追溯系統，取得條碼後才可販售。

花蓮縣府指出，民眾若要撿拾縣管河川的漂流木，須事先向縣府建設處水利科提出申請，撿拾過程禁止使用機具搬運野溪、河川區域內漂流木，若有挖掘、埋填或變更河川流域型態等行為，將依水利法處2500元至50萬元以下罰鍰。

縣府提醒，民眾前往指定區域撿拾漂流木，需隨身攜帶身分證，開放時間至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨警報，務必注意氣象資訊及自身安全。

此外，依《森林法》規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，公告開放，當地居民才可自由撿拾清理。上週颱風剛過，就有民眾到馬鞍溪河床撿拾大型漂流木，當場遭保七總隊查獲送辦，縣府再次提醒公告開放前切勿撿拾，以免觸法。