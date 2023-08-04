受卡努颱風外圍環流及西南風影響，中央氣象局持續發布嘉義縣為大豪雨地區，因林鐵多位於嘉義縣山區，為維護行車安全，阿里山林鐵本線、支線明（5日）均預警性停駛。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，考量到行車安全，阿里出林鐵本線（嘉義─十字路）、阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平和神木線3條支線，明天預警性停駛，至於每周六、日開行嘉義至北門的「檜來嘉驛」列車則正常營運。

林鐵及文資處提醒已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全省IBON辦理全額退票。