國慶焰火睽違9年重返台中並選定梧棲漁港舉辦，但考量漁港周遭安全性與對當地漁業的影響，傳出國慶籌備委員會擬另擇他地。立法院副院長蔡其昌1日受訪表示，他認為清泉崗較合適，希望能再評估。民眾黨台中立委參選人蔡壁如則提出四大疑慮，包括在軍用機場放煙火，豈不是故意開放給人針對機場內部機密設施大拍特拍？痛批蔡其昌「無腦提案讓人見笑了」。

針對蔡其昌提議在清泉岡施放焰火一事，蔡壁如2日在臉書發文表示，國慶焰火是台中人旳大事，身為立法院副院長的蔡其昌卻提出在軍用機場放煙火，簡直把國家大事當兒戲。

蔡壁如向蔡其昌提出四大質疑：一，在軍用機場放煙火，不就故意開放給人針對機場內部機密設施大拍特拍？二，在中台灣700萬人的唯一客貨空港禁航三天？三，軍用機場，內部擁有多做彈藥庫與油庫，國慶焰火不夠看，要加碼港區大爆炸？四，把對國慶籌備委員會主任委員游錫堃的尊重放在哪裡？

綜觀以上，蔡壁如強調「國慶煙火施放非兒戲」，並直接批評蔡其昌：「無腦的提案，引發各式危機，讓人見笑了。」