颱風卡努日前襲台，台北市政府2日下午4時宣布實施疏散門只出不進管制防汛新政策，並於4小時後開始拖吊堤外車輛。台北市水利處表示，往年民眾未移車滯留被裁處數量，平均每年約為567輛，首次實施新制後，颱風未移車滯留被裁處數量為337輛，較以往大幅下降40％。

水利處指出，依據2015至2022年9次颱風豪雨事件統計資料 民眾未移車滯留被裁處數量，平均每年約為567輛。今年市府推行「只出不進」防汛新制後，卡努颱風期間，未移車滯留被裁處數量下降為337輛，大幅減少40％，提升北市整體的防汛安全。

依交通大隊執行卡努颱風拖吊作業的統計資料，除中山區大佳河濱公園2輛大型遊覽車疏散門關閉無法拖吊外，堤外車輛都已全數拖吊完畢。8月2日拖吊汽車123輛、機車114輛，8月3日拖吊汽車31輛、機車69輛，2、3日總計拖吊汽車154輛、機車183輛，合計337輛。

停管處說明，8月2日首度執行疏散門實施「只出不進」後4小時拖吊管制措施，停管處於宣布後針對已登錄防汛簡訊車主發出文字簡訊、堤外月票車主撥打語音通知及里長廣播及CMS播放訊息等多元管道加強宣導，在車主積極自主移車及交通大隊連夜全力拖吊下，達成堤外停車場車輛淨空目標，避免市民車輛被淹沒致生財損。

停管處統計，8月2日針對已登錄防汛簡訊車主於下午4時、晚間6時及7時總計3波發出提醒簡訊，共21萬1394則，並針對堤外月票車主提供語音通知服務計1442通，滯留堤外停車場汽機車輛數有3740輛，約9成車主接獲簡訊、里長廣播、市府官網及媒體新聞等通知後自主移車，並由交通警察大隊連夜不斷全力動員拖吊移置滯留汽機車計337輛。