今年奧斯卡女配角得主潔美李蔻蒂斯，早年因《月光光心慌慌》等驚悚電影被封為尖叫女王，不過她在新片《幽靈公館》裡卻成了讓人尖叫的幽魂，而潔美李寇蒂斯出馬，必定是全片的靈魂人物，她詮釋的靈媒里歐塔夫人，也是迪士尼主題樂園人氣景點「幽靈公館」的著名角色。

潔美李蔻蒂斯日前受訪時說道：「基本上《幽靈公館》就是你試圖重新聯繫的鬼魂，這是一個嚴肅的想法，畢竟悲傷和失落是生活的一部分。而在鬼屋裡的所有人都和鬼一樣，他們都被傷害過，也曾失去過。」換句話說，不僅是演出活人的演員拉基斯史坦費爾德、羅莎瑞道森、歐文威爾森、蒂芬妮哈戴許、丹尼狄維托，出演鬼魂的潔美李蔻蒂斯、傑瑞德雷托，都有滿滿的人生故事傾訴。

《幽靈公館》故事改編自迪士尼樂園同名遊樂景點，該設施號稱豪宅裡裡外外就有999個鬼魂，其中被視為公館最邪惡存在的「帽盒靈」，是由《魔比斯》演員傑瑞德雷托扮演。「帽盒靈」的真實身份是克倫普，他出生於1900年路易斯安納州殘忍卻富有的家族，在父親過世後，他接管豪宅並辦了場豪奢派對，還殺害了所有的賓客，他自己也難逃一死，最終被困在豪宅裡繼續完成他蒐集靈魂的計畫。

而潔美李蔻蒂斯扮演的里歐塔夫人，也是「幽靈公館」裡響噹噹人物，她原是靈媒，卻意外被困在水晶球裡。迪士尼為了潔美李蔻蒂斯，為里歐塔夫人編寫了全新的故事，導演賈斯汀西米昂解釋：「里歐塔夫人一開始只是一件文物，一個鬼宅裡象徵性的角色，但後來她成了電影中一位有利的盟友，影片中的里歐塔夫人故事是全新的，儘管她的基礎是鬼屋的傳說。」