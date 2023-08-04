新唐第二季營收89.53億元，季減少0.04%、年減少19.92%；單季稅後純益4.43億元，季減少34.08%、年減少67.41%；每股稅後純益1.05元。單季毛利率40.46%，季增加0.14個百分點、年減少1.48個百分點；營業利益率5.12%，季增加1.01個百分點、年減少6.5個百分點。

新唐上半年營收179.09億元、年減少18.24%；稅後純益11.14億元，年減少56.54%，每股稅後純益2.65元。上半年毛利率40.39%，年減少2.49個百分點、營業利益率為4.62%，年減少7.9個百分點。

董事長蘇源茂表示，目前預估市場復甦仍需要時間，而通路庫存有持續往正常水位改善中，但觀察到客戶端對於新需求下單、庫存控制仍保守謹慎，但下半年晶圓產能的調整會慢慢對新唐營運出現正面效應，只是日本仍有物價上漲的問題存在，都是需要考量的。他進一步談到，新唐營收若想要回到2021年百億元的水準表現，可能還需要時間。

談到大陸MCU(微控制器)市場，總經理楊欣龍表示，MCU第二季需求有略微回升，但沒有明顯改善，客戶對於下半年、第四季都偏保守謹慎。現階段儘管庫存已經降下來，但仍應該不會輕易拉高，大陸政府祭出的刺激方案也還在觀察其效果，現階段預計大陸市場MCU市場下半年可能會是持平。

BMIC(電池管理IC)領域上，董事長蘇源茂表示，電動車大的趨勢持續下去，這和新唐BMIC大幅成長是相符合的，新唐BMIC主要是針對工業、車用領域，而新唐主要以供應車用為主，過去一年新唐也在大陸一年產能擴張，現在瓶頸以已打開，成功開發另外一個晶圓供應，但大陸這一塊價格競爭卻是存在，尤其是供控，車用領域則少許，只是，其他地區市場車用倒是沒有看到明顯價格競爭，他強調，新唐在大陸產能已經增加，後續對於大陸的力道會持續增強，但價格競爭力的確會比較弱。

新唐持續布局BMC(遠端伺服器控制晶片)，楊欣龍表示，預計第三季BMC和上一季差別不大，客戶在第一季有做下修，但到第二季就沒有再修正了，今年整體BMC年對年應該會衰退。AI(人工智慧)，新唐伺服器客戶都已經開始開發AI相關，但目前AI對新唐占比仍相當低