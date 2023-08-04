朱男為幫友人出頭，日前率眾砸店。（中和警分局提供）

24歲朱姓男子自稱是竹聯幫明仁會成員，以插乾股方式介入人力派遣公司，長期欺壓員工，以各種名義對員工施暴，甚至持鐵鎚重擊，打到被害人右手小拇指粉碎性骨折。警方日前逮捕朱男等12人，朱男旗下其中1名成員為今年T1聯盟新人球員簡賀宇，訊後依法送辦。

警方調查，朱男打著竹聯幫明仁會名號，在宜蘭魚肉鄉民，去年7月，以強迫方式插乾股強行介入人力派遣公司，吸收員工加入幫派，若旗下員工作不如預期，朱便毆打或扣薪資當作懲罰。

警方表示，朱多次設局壓榨身心障礙的員工，以各種理由扣薪水，並恐嚇員工家屬，更設局誣陷對方偷竊金項鍊，指使小弟壓制被害人，朱則持榔頭重擊被害人右手小拇指，打到粉碎性骨折，還不准對方就醫，經長期診治後，仍無法恢復手指正常功能。

不僅如此，曾因朱的友人與宜蘭當地米粉湯店老闆起衝突，朱為了幫友人出頭，竟指揮旗下林姓、陳姓、簡姓成員等9人持棍棒，砸毀米粉湯店，而其中1名成員為今年T1聯盟新人球員簡賀宇。據了解，簡男僅稱駕車載朋友一同前往，不知道所為何事。

警方長期蒐證，中和警分局與宜蘭警方在宜蘭地檢署指揮下，2日兵分多路，宜蘭羅東、五結、台中市、新北市等逮捕朱男及成員等12人，訊後依恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序等罪移送偵辦。

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