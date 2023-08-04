颱風過境，桃園深夜風力強勁，桃園啤酒節活動會場帳篷被吹毀，桃園市議員黃瓊慧痛批，新北、台東早因颱風延期周五的活動，桃園市政府卻毫無警覺，活動經費450萬可能白白泡湯。市府經發局則回應，經費將順延一天。

黃瓊慧說，這兩天桃園雖然沒放颱風假，但昨晚入夜風雨漸強。早上發現啤酒節活動會場零件四散、損毀，讓市府一早即宣布活動取消。啤酒節因為市府沒有事先預警，活動白白被取消，詢問市府，得知花出去的450萬活動經費可能拿不回來！

黃瓊慧氣憤認為，氣象預報就早已警示，颱風會在週四週五影響北台灣。新北、台東紛紛將貢寮音樂祭延期以及熱氣球嘉年華系列活動暫停。但桃園市政府卻沒有將啤酒節延後，也沒有告訴廠商先不要搭設活動會場，有多少市民多期待桃園啤酒節？全被市府給搞砸了！

經發局表示，2023桃園啤酒節原預計今、明於桃園藝文廣場舉辦，因卡努颱風造成昨日夜間藝文廣場區域瞬間強陣風影響，導致活動部分設施毀損，經發局刻正進行設施搭設整備作業，啤酒節活動將順延至5、6日辦理，請民眾留意活動最新消息。

有關部分人士指出，未評估氣候影響導致活動設施毀損，疑有取消活動浪費公帑一事。對此，經發局長張誠表示，活動前已針對天氣進行審慎評估，也請執行團隊預作防風防雨準備，雖部分設施有毀損情形，尚不影響活動辦理，目前啤酒節活動將順延。