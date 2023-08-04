【全程字幕】國台辦痛批賴清德是麻煩製造者 朱立倫：疑賴論在國際發酵 @ChinaTimes

國台辦稱民進黨總統參選人是麻煩製造者，國民黨主席朱立倫表示，很多外賓、國際友人都很擔憂，因為台獨是賴清德的DNA。這也是為什麼疑賴論不是只有台灣，在國際、兩岸都在發酵。

因賴清德將過境美國，國台辦覺得賴清德是搞台獨的麻煩製造者？朱立倫說，自己常常跟很多人外賓、國際朋友接觸，其實大家都很擔憂，因為大家都知道賴清德是台獨金孫，他可以雙手高舉台獨萬歲、口中喊務實的台獨工作者，台獨是他的DNA，就算他想掩蓋DNA，可是長期以來他擔任立委、市長、行政院長，口中都一直在喊台獨。當然國際人士、對岸、台灣的朋友都很擔憂，2024年是非常關鍵的選戰，如果兩岸走向衝突、戰爭，這是國際人士不願意見到的，這也是為什麼疑賴論不是只有台灣，在國際、兩岸都在發酵。

對於選戰，朱立倫說，現在不只是總統參選人，立委參選人也二合一，今天在桃園、新竹有30面電子看板全部上線，都是總統、立委參選人一起拜票、一起加油。他也說，行程早上在桃園，下午在新竹，也是總統、立委參選人一起造勢努力，現在就是全黨上下一致，他說，只要肯努力，母雞帶著小雞、小雞支持母雞，就能勝選。

彰化縣議會議長謝典林退出國民黨，有人稱屏東「蠢蠢欲動」。朱立倫說，每位議長都是好朋友，常常一起聯絡，大家都能夠團結一致，不管是議員、議長、立委、或縣市長及基層幹部，大家團結一致，就能發揮最大團結力量。

另侯辦執行長金溥聰被說砲口對內，朱立倫說，國民黨現在是同心協力，絕對沒有炮口對內，也沒有任何黨內爭議。他說，現在最希望看到爭議的是民進黨，他們是想要掩蓋6位退選及掩蓋信賴危機，國民黨現在是團結一致，炮口對外。朱立倫說，周末不管是桃園、新竹，明天、後天，甚至每天都有密切造勢活動，讓小雞、母雞都連結一起，就能團結勝選。

前立委沈富雄形容郭台銘是吳三桂，朱立倫說，現在就是團結一切可以團結的力量，723全代會後可以明顯感受基層團結的力量，大家都會覺得只有團結才有希望，任何分裂、分散力量，都造成民進黨勝選。朱立倫說，親者痛、仇者痛的事情不要做，「大家小我小一點，大我大一點」、「成功不必在我，成功一定有我」，就是這樣的決心。