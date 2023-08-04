尼日軍政府今天撤銷與法國的一系列軍事合作協議。在尼日總統貝佐姆上週遭遇政變被奪權後，軍政府此一決定可能會徹底改變非洲沙赫爾地區打擊伊斯蘭叛亂分子的行動。

路透社報導，與鄰國布吉納法索和馬利的政變一樣，尼日上週也由軍方接管，當地反對法國的情緒高漲，有些人指責曾殖民尼日的法國干涉他們的國內事務。

法國在尼日派駐1000至1500名軍人，協助打擊有關蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）的叛亂活動，這些團體長期破壞西非沙赫爾（Sahel）地區的穩定。

尼日軍政府代表阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）今晚在國家電視台宣讀一項有關撤銷1977年至2020年與法國簽訂的5項軍事協議的決定。

阿卜杜拉赫曼又說，將向法國發出外交通知。法國方面沒有立即回應。

尼日在區域和西方世界的盟友，包括法國，已對尼日實施全面制裁，希望促使政變領袖在貝佐姆（Mohamed Bazoum）下台後恢復憲法秩序。這是自2020年以來西非和中非地區的第7次政變。

但尼日軍政府領導人、前總統衛隊負責人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）表態不會讓步。